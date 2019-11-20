АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
EUR 70.63 USD 63.77
Курс валют на 20.11.2019

Все смартфоны Samsung серии Galaxy A получат Android 10 со старта продаж

Даже самые доступные модели смартфонов серии Galaxy A от южнокорейского бренда Samsung нового поколения будут поставляться в продажи с предустановленной операционной системой Android 10. Первые модели новой серии должны поступить в продажу в начале следующего года.

Уже в начале 2020 года южнокорейский техногигант Samsung планирует выпустить на рынок первые модели фирменной линейки смартфонов Samsung Galaxy A-Series нового поколения. С каких именно моделей начнется очередная интервенция производителя на рынок, на данный момент неизвестно, однако, принимая во внимание то, как складывалась ситуация в текущем году, можно предположить, что первыми на полках магазинов появятся модели А51, А31 и А21.

Самая младшая модель в серии, по предварительной информации, получит название Samsung Galaxy A01. Причем, сейчас в линейке компании похожих устройств нет. Впрочем, даже если А01 так и не выйдет, самой дешевой моделью станет А11. Как там ни было, но все смартфоны новой серии, по данным ряда источников, получат «из коробки» предустановленную платформу Android 10, которой на данный момент лишены даже некоторые флагманские и многие среднебюджетные смартфоны из числа тех, что представлены на рынке другими производителями.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Перебор конкретный!»: Ксения Бородина осудила поведение Лолиты после…
Эксперты: Риск возникновения рака простаты зависит от сна…
«Норковая шуба, рубиновые часы»: Ксения Собчак восхитилась богатством Гай…
Экс-спартаковец Рейнгольд осудил болельщиков за критику…
Медики рассказали об опасности сосудосуживающих…
«Я бы советовал смотреть за своей второй половинкой»: Дмитрий Иванов резко ответил на слова Анжелики…
Ведущий "Дом-2" Влад Кадони рассказал, кто победит в конкурсе "Человек…
Ученые приблизились к способу создания идеального…
Huawei подготовила к производству бюджетный…
Ученые сообщили, что пациентам бесполезно прописывать…
Лолита Милявская прокомментировала слухи о взломе почты Дмитрия…
Новый смартфон Vivo S1 Pro оборудован квадрокамерой с датчиком на 48…
Певица Саша Савельева вернулась на сцену в новом…
Раскрыт механизм, активирующий вирус…
Кети Топурия поделилась трогательным фото с мамой и…
В Сети появились фото обновленного BMW 5 Series с пакетом M…
Звезда "Дом-2" Кристина Черкасова рассказала, что Татьяна Африкантова распускает слухи о ее…
В США назвали Россию неспособной производить…
Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла обман бывшей жены Армена…
Nokia представила возрожденную версию "раскладушки" 2720…
Жених Марины Тристановны признался в чувствах к маме Марины…
В Польше рассказали о недостатках ЗРС…
Сын Армена Джигарханяна рассказал о романе с бывшей женой Вадима…
Эксперты дали советы автолюбителям по вождению в снег и…
Специалисты рассказали о способах, помогающих избавиться от запаха изо…
Звезда “Дом-2” Саша Гозиас разругалась с бойфрендом из-за фильма…
Названы цены нового Land Rover Defender…
«Последствия были»: Сергей Полунин рассказал, как пострадал из-за татуировки с…
Эксперты: Война США с Россией может закончиться поражением…
«Счастье любит тишину»: Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что год назад родила…
CRISP-кровь может помочь в лечении раковых…
Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова намекнула на…
Будущие модели Apple Watch могут получить Face…
В Эквадоре обнаружили захоронения младенцев в "шлемах" из…
Полина Максимова и Егор Корешков больше не скрывают свои…
Эксперты оценили новый кроссовер FAW BESTURN…
Психолог Ирина Фалькао назвала опасность возможного брака Ольги Бузовой с Давидом…
OnePlus 3 и 3T получают последнее обновление…
Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов заявил в полицию о взломе своей почты и…
У людей с отсутствием половины мозга наблюдаются сильно развитые нейронные…
Просмотреть все новости