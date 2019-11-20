Все смартфоны Samsung серии Galaxy A получат Android 10 со старта продаж





Уже в начале 2020 года южнокорейский техногигант Samsung планирует выпустить на рынок первые модели фирменной линейки смартфонов Samsung Galaxy A-Series нового поколения. С каких именно моделей начнется очередная интервенция производителя на рынок, на данный момент неизвестно, однако, принимая во внимание то, как складывалась ситуация в текущем году, можно предположить, что первыми на полках магазинов появятся модели А51, А31 и А21.Самая младшая модель в серии, по предварительной информации, получит название Samsung Galaxy A01. Причем, сейчас в линейке компании похожих устройств нет. Впрочем, даже если А01 так и не выйдет, самой дешевой моделью станет А11. Как там ни было, но все смартфоны новой серии, по данным ряда источников, получат «из коробки» предустановленную платформу Android 10, которой на данный момент лишены даже некоторые флагманские и многие среднебюджетные смартфоны из числа тех, что представлены на рынке другими производителями.