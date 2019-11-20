«Я бы советовал смотреть за своей второй половинкой»: Дмитрий Иванов резко ответил на слова Анжелики Варум





Стоит напомнить, что публично поддержать Лолиту Милявскую Варум решилась почти сразу после того, как артистка объявила о разводе с 45-летним супругом. Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети пост, в котором она назвала Милявскую своей подругой и посоветовала всем, кто не готов к серьезным отношениям и любви, держаться от нее подальше, пригрозив в противном случае «пристрелить на месте». На эти слова Анжелику Варум, вероятнее всего, мотивировал случай на «Новой волне», когда ее коллега не сумела сдержать эмоций от перенапряжения из-за передряг в личной жизни и расплакалась на месте. Спустя какое-то время заявление Варум прокомментировал и сам Иванов. В эфире программы «Прямой эфир» спортсмен заявил, что за 10 лет совместной жизни с Милявской ни разу не видел певицу у них в гостях, поэтому он даже не хотел бы обсуждать ее заявление.«Тем, кто комментирует подобное, я бы советовал смотреть за своей второй половинкой. Тогда и семьи у них будут крепче», - заявил пока еще супруг Лолиты в эфире одного из федеральных телеканалов. Пресса, к слову, сразу сочла, что Дмитрий Иванов таким образом намекнул артистке на ее супруга Леонида Агутина, которого ранее СМИ подозревали в неверности.