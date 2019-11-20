Эксперты: Риск возникновения рака простаты зависит от сна мужчины





Доктора до сих пор не выяснили причины появления рака простаты, но есть факторы риска, которые связаны с данной болезнью. Опухоль простаты можно наблюдать у нескольких поколений семьи из-за влияния генов вроде brca2, поэтому риски увеличиваются, если в семье отец или брат имели такой недуг. Также заболевание может быть у мужчин, которые очень любят жирные продукты, а после 50 лет возникает естественный риск рака.Также исследователи полагают, что рак простаты и сон мужчины тесно связаны. Один опыт связал проблемы со сном с увеличением угрозы развития заболевания. Доктор Лара Сигурдардоттир из Университета Исландии в Рейкьявике заявляет, что распространение проблем со сном отражается на увеличении числа случаев опухолей простаты. Если результаты других исследований подтвердят гипотезу, то средством профилактики онкологических процессов может стать здоровый сон.В опыте принимали участие 2100 мужчин в возрасте от 67 до 97 лет. Испытуемые сообщали о приеме снотворного, о проблемах с засыпанием или пробуждением. 14,4% мужчин рассказали о серьезных проблемах со сном. На начальном этапе наблюдений рака простаты не было ни у одного испытуемого, а через 5 лет у 6,4% мужчин появились данные опухолевые процессы. Ученые заявили, что с поправкой на возраст у мужчин, которые имели проблемы со сном, рак простаты диагностируют в 2 раза чаще.