Лолита Милявская прокомментировала слухи о взломе почты Дмитрия Иванова





Известно, что Лолита Милявская и Дмитрий Иванов имели непростой характер отношений, которые закончились бракоразводным процессом. Помимо недавних сообщений о намерениях певицы отнять израильское гражданство у мужа, теперь появились сообщения о взломе его электронной почты. Поэтому, экс-возлюбленный звезды обратился в полицию с требованием начать расследование по статье 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к информации") и статье 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки").По мнению Иванова, его конфиденциальной информацией хотела завладеть знаменитая супруга. Это якобы подтверждается номером телефона, который принадлежит ей и был использован хакерами. Сотрудники правоохранительных органов уже допросили Милявскую, которая отрицает какие-либо беспочвенные обвинения. Она добавляет, что фигурирующий в деле компьютер находится в её расположении еще с 2009 года. По словам исполнительницы, когда муж уехал от неё, то оставил множество легкодоступных переписок, которые не потребовалось бы взламывать. Любые слухи о вине в произошедшем Милявская называет "абсурдными", а информация была оставлена "по неосторожности и глупости" Иванова.