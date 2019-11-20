Медики рассказали об опасности сосудосуживающих капель





Часто люди приходят за помощью к врачам после того, как самостоятельно лечились препаратами неделями, а то и месяцами. Чтобы избавиться от синдрома сухого глаза, больные предпочитают покупать сосудосуживающие капли, получая моментальный эффект. Но люди забывают, что самолечение приносит вред здоровью.Мария Петрова, офтальмолог, сообщает, что после капель глазу становится легче, но через 20 минут краснота возобновляется. При частом закапывании сосуды привыкают к лекарству. Синдром сухого глаза возникает при нарушении липидной пленки, а этот слой препятствует высыханию глаза. При самостоятельном и бесконтрольном использовании сосудосуживающих капель человек еще больше травмирует глаз.Если не обращаться к доктору вовремя, то есть риски появления конъюктивита, блефарита, язвы роговицы глаза. При синдроме сухого глаза рекомендовано посетить офтальмолога.