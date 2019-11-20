Певица Саша Савельева вернулась на сцену в новом образе

В начале этого года бывшая солистка «Фабрики» впервые в жизни стала мамой, родив своему мужу, актеру Кириллу Сафонову, сына. Мальчика назвали Леоном. Позднее артистка призналась, что роды дались ей очень тяжело и даже чуть не закончились для нее летальным исходом. Но сейчас все сложности позади и у Савельевой есть прекрасный шанс насладиться счастьем материнства. Звездная пара старается везде брать маленькую дочь с собой, даже в длительные путешествия. Более того, летом этого года певица решила вернуться к работе, но заявила, что после декрета в составе «Фабрики» ее больше не будет. А в прошлом месяце знаменитость уже появилась на сцене, правда в несколько новом для себя амплуа – она стала ведущей торжественной церемонии вручения премии «Прорыв года».Впрочем, не забывает Савельева и петь. К примеру, буквально на днях она выступила в рамках благотворительного концерта «Свет надежды», появившись на сцене не самостоятельно, а в сопровождении целого музыкального коллектива, в составе которого даже сыграла на флейте. Поклонники назвали новый образ артистки нежным и очень романтичным, особенно с учетом того, что подчеркнуть его певица решила с помощью длинного белого платья с весьма свободным кроем.