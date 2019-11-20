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Стали известны самые популярные цвета автомобилей в мире

Ежегодно американская компания Axalta проводит исследование самых популярных цветов для автомобилей. Теперь же стали известны наиболее востребованные оттенки в мире за текущий год.

Axalta выпустила 67-й ежегодный Глобальный отчет о популярности автомобильных красок, в котором представлены три лучших автомобильных цвета. В рейтинг вошли белый (38%), черный (19%) и серый (13%), причем первый из них был мировым лидером с 2011 года. В этом году серебряный выпал из топа, так как популярность в 10% представляет самый низкий уровень, который когда либо наблюдался у этого оттенка за последнее десятилетие. Тем не менее, вышеупомянутая четверка доминируют на рынке, составляя 80% от общего числа.

Различные оттенки от зеленовато-голубого до темно-синего, "ледяного" синего и джинсового синего также пользуются спросом во множестве стран. Красный наиболее популярен в Северной Америке с 9%, а коричневые и бежевые версии (12%) ездят в России. Стоит отметить, что впервые за последние годы наблюдается превалирование серого цвета над белым в европейских государствах. Психологи давно доказали, что оттенок влияет на выбор потребителей и брендинг продукции, поэтому компания Axalta стремится улучшить покрытие автомобилей с помощью новых технологий.

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Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Вчера, 23:04

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