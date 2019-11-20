Ученые приблизились к способу создания идеального винограда





Исследователи вин из австралийского Университета Аделаиды говорят, что их последнее открытие может однажды привести к тому, что виноделы смогут манипулировать кислотностью без дорогостоящего добавления винной кислоты. Это, в свою очередь, создаст сорт винограда, который считается идеальным для промышленности. Ученые обнаружили ключевой шаг в синтезе этого фермента, который важен для баланса сладости алкоголя и терпкости сока. Кроме прочего, исследование позволит добиться по-настоящему натурального продукта без добавок.Так называемая альдо-кеторедуктаза может помочь в разгадке тайны выведения тартаровой кислоты из витамина С. В случае успеха, эксперты смогут изменять структуру растения для биотехнологических целей, таких как изменение уровня необходимого вещества, вместо непосредственного добавления с огромными затратами для компаний. Теперь селекционерам необходимо осознать генетические, экологические и виноградные факторы, участвующие в этом процессе.