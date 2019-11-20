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Ученые сообщили, что пациентам бесполезно прописывать спорт

Ученые сообщили, что бесполезно пациентам после выписки прописывать спорт. Исследователи считают, что медики должны изменить эту стратегию.

Ученые выяснили, что рекомендации о физических нагрузках не принесли пользу здоровью больным, на которую доктора возлагали надежды. Это особая практика медиков Великобритании, основанная 20 лет назад. Ученые хотели повысить уровень физической активности пациентов с затяжными болезнями, либо тем, у кого есть вероятность повстречаться с ними. Специалисты смогли провести анализ крупной базы данных и оценили результативность схемы. Они не получили значительного превосходства от ее использования, как доказывают ученые из Лондона, Шеффилда и Саутгемптона. Объяснили это тем, что улучшения здоровья и общего состояния людей было небольшим и действие этой схемы посчитали неявным.

Проанализированы данные 23 731 испытуемых, которые принимали участие в 13 разнообразных схемах, длительностью от 6 недель до 3-х месяцев. Перед началом опытов и после них у людей проверяли вес, артериальное давление, сердцебиение в спокойном состоянии, учитывая психическое здоровье и особенности жизни. По всем пунктам ученые прогресса не заметили, кроме пульса в спокойном состоянии и диастолического артериального давления с небольшими изменениями. Исследователи считают, что медикам стоит внести коррективы в эту схему, чтобы она стала эффективной.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 18:29

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