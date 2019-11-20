Раскрыт механизм, активирующий вирус герпеса





Вирус герпеса, как известно, способен вызывать не только генитальный или оральный герпес, но и опасные для новорожденных детей инфекции, в том числе слепоту с энцефалитом. Лечение этого недуга весьма затруднено из-за способности вируса прятаться среди нервных клеток и активизироваться спустя какое-то время. Исследователи решили проверить, как отдельные гены в вирусе герпеса функционируют во время его активации, чтобы определить, какой механизм позволяет этому недугу легко менять свои состояния. В результате проведения масштабной научной работы было установлено, что вирус способен переключаться между литическим и латентным состояниями в зависимости от того, насколько плотно его геном упакован в хроматин.В момент, когда вирус проникает в клетки, они пытаются себя защитить, реагируя на вторжение плотным покрытием вирусных ДНК белками гистонами, конденсируя клетки вируса в хроматин и тем самым останавливая их активность. Однако, если клетки оказываются несостоятельными, хроматин связывается недостаточно плотно, оставляя ДНК вируса частично активной. Позднее частицы герпеса получают возможность снова активизировать репликацию своих генов и начать размножаться, приводя к возникновению литической инфекции.