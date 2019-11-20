Huawei подготовила к производству бюджетный смартфон
Компания Huawei подготовила к производству бюджетный смартфон. Устройство будет простым и доступным, поэтому, вероятно, не получит дактилоскопического сенсора.
На задней панели датчик не обнаружен, однако вряд ли смартфон получит подэкранный модуль. На портале Slashleaks разместили официальный рендер устройства от китайского бренда Huawei. В отношении новинки на сегодня неизвестно ничего за исключением этих изображений.
Новинка будет относиться к группе бюджетных устройств. Указанием на данный сегмент являются широкие рамки на боковых частях экрана и крупная нижняя часть корпуса. Селфишот расположен в каплевидном вырезе. Базовая камера использует всего 2 датчика, между которыми размещена светодиодная вспышка. Не исключается возможность использования разблокировки по лицу.
На задней панели датчик не обнаружен, однако вряд ли смартфон получит подэкранный модуль. На портале Slashleaks разместили официальный рендер устройства от китайского бренда Huawei. В отношении новинки на сегодня неизвестно ничего за исключением этих изображений.
Новинка будет относиться к группе бюджетных устройств. Указанием на данный сегмент являются широкие рамки на боковых частях экрана и крупная нижняя часть корпуса. Селфишот расположен в каплевидном вырезе. Базовая камера использует всего 2 датчика, между которыми размещена светодиодная вспышка. Не исключается возможность использования разблокировки по лицу.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:35