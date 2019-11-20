Психолог Ирина Фалькао назвала опасность возможного брака Ольги Бузовой с Давидом Манукяном





Эксперт не исключает тот факт, что Бузова может выйти за Манукяна замуж. Однако она подчеркивает, что, совершив такой поступок, певица сделает колоссальную ошибку. Ирина уверенна, молодой блогер просто на просто ее использует, ведь с помощью этой девушки он может привлечь к себе новое внимание, а также подписчиков. Психолог рассказывает, что личное счастье ведущей “Дом-2” суждено обрести лишь в 2021 году.При этом Ирина Фалькао подчеркивает, что оформить отношения с Манукяном Бузова может уже в 2020 году. Она также говорит и о том, что в самом начале отношений будет проявлять себя с очень хорошей стороны, но со временем все будет становиться только хуже, а в итоге Давид и вовсе найдет себе другую.Ирина дает совет звезде, чтобы она присмотрелась как можно внимательнее к своему такому избраннику. Напомним, что ранее у Бузовой был брак с Тарасовым и он нашел себе другую.