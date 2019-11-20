АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
EUR 70.63 USD 63.77
Курс валют на 20.11.2019

Психолог Ирина Фалькао назвала опасность возможного брака Ольги Бузовой с Давидом Манукяном

Астропсихолог Ирина Фалькао рассказала, что если ведущая скандального реалити-шоу “Дом-2” Ольга Бузова рискнет вступить в брак с Давидом Манукяном, то с ней произойдет то, что было ранее в союзе с Дмитрием Тарасовым.

Психолог Ирина Фалькао назвала опасность возможного брака Ольги Бузовой с Давидом Манукяном

Эксперт не исключает тот факт, что Бузова может выйти за Манукяна замуж. Однако она подчеркивает, что, совершив такой поступок, певица сделает колоссальную ошибку. Ирина уверенна, молодой блогер просто на просто ее использует, ведь с помощью этой девушки он может привлечь к себе новое внимание, а также подписчиков. Психолог рассказывает, что личное счастье ведущей “Дом-2” суждено обрести лишь в 2021 году.

При этом Ирина Фалькао подчеркивает, что оформить отношения с Манукяном Бузова может уже в 2020 году. Она также говорит и о том, что в самом начале отношений будет проявлять себя с очень хорошей стороны, но со временем все будет становиться только хуже, а в итоге Давид и вовсе найдет себе другую.


Ирина дает совет звезде, чтобы она присмотрелась как можно внимательнее к своему такому избраннику. Напомним, что ранее у Бузовой был брак с Тарасовым и он нашел себе другую.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница проекта "Дом-2" Настя Коткова намекнула на…
Будущие модели Apple Watch могут получить Face…
В Эквадоре обнаружили захоронения младенцев в "шлемах" из…
Полина Максимова и Егор Корешков больше не скрывают свои…
Эксперты оценили новый кроссовер FAW BESTURN…
Психолог Ирина Фалькао назвала опасность возможного брака Ольги Бузовой с Давидом…
OnePlus 3 и 3T получают последнее обновление…
Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов заявил в полицию о взломе своей почты и…
У людей с отсутствием половины мозга наблюдаются сильно развитые нейронные…
Николай Цискаридзе несколько раз за день вызывал себе скорую помощь из-за ухудшившегося…
Кабриолет Lexus LC 500 представлен…
Анна Михалкова рассказала, что все подопечные отца были удивлены его…
Физики нашли связь геомагнитной активности с протонными…
Оксана Самойлова рассказала о серьезных осложнениях во время четвертой…
Российский фрегат «Адмирал Горшков» проведет в Белом море испытания ракетного…
Звезды "Дом-2" Виктория Боня и Алена Водонаева борются с хейтерами каждая…
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных сводит свои…
Из-за комариных укусов в США умерли 13…
Мария Шукшина оголилась для роли в новом фильме «Давай…
Спутник NASA сфотографировал сотни…
Виктория Бекхэм сняла домашнее видео с зажигательными танцами с сыном…
Больше 1000 долларов только за дисплей: Huawei объявила цены на ремонт и замену деталей сгибающегося Mate…
«Красотка»: Екатерина Шпица покорила поклонников фотографией в пальто на обнаженное…
Опрос показал, что большинство россиян считают себя…
Тина Канделаки о своих детях: "Сын имеет сходство со мной, а дочь несколько…
Xiaomi собирается выпустить в РФ самую дорогую версию Redmi Note 8…
Валерий Меладзе спел дуэтом с Альбиной…
Александр Ревва снимком с дочерьми поздравил фанатов со всемирным Днем…
Божена Рынска пренебрежительно отозвалась о бойфренде ведущей "Дом-2" Ольги…
Назван опасный вид холестерина, связанный с повышенным риском…
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о состоянии Юрия…
Эксперты: Миллионы пользователей Android подвергаются риску…
Константин Хабенский боится болезней после смерти жены Анастасии…
Врачи назвали причину появления "звездчатых" узоров на…
Максим Галкин на прогулке с дочерью Елизаветой прочитал стих Александра Пушкина…
Измены и деструктивная секта: Лолита Милявская откровенно высказалась о Дмитрии…
Танки Северного флота Т-80БВМ напугали норвежских…
Haval адаптирует свои автомобили под российский…
Ученый нашел на Марсе доказательства существования…
Ксения Собчак возглавила рейтинг самых богатых российских блогеров Instagram по версии…
Просмотреть все новости