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Жевательная резинка без сахара защищает зубы от разрушения

Британские ученые сумели найти несколько доказательств того, что жевательная резинка, в составе которой не содержатся сахар, способна предотвращать разрушение зубов. По версии исследователей, жвачка без сахара может стать неплохим способом профилактики кариеса.
Жевательная резинка без сахара защищает зубы от разрушения

Согласно данным нового исследования, использование жевательной резинки без сахара может существенно сократить риски разрушения зубной эмали и структуры зубов. Специалисты установили, что потребление этого простого продукта позволяет существенно снизить риск развития нежелательных полостей в зубах, поэтому является неплохой профилактикой различных стоматологических заболеваний, в том числе кариеса. К такому выводу эксперты пришли по итогам тщательного анализа сразу нескольких крупных исследований, проведенных в течение последние пятидесяти лет. 12 из них были направлены на изучение влияния жвачки без сахара на состояние полости рта и зубов. Так, было выявлено, что камедь без сахара примерно на 28% сокращает риски образования полостей в зубах. Причина такого положительного эффекта заключается в том, что жевательная резинка стимулирует выделение слюны, которая и играет роль защитного барьера.

Кроме того, отмечают ученые, данный продукт может также быть хорошим источником антибактериальных веществ, в том числе сорбита и ксилита.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:12

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