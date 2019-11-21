Жевательная резинка без сахара защищает зубы от разрушения





Согласно данным нового исследования, использование жевательной резинки без сахара может существенно сократить риски разрушения зубной эмали и структуры зубов. Специалисты установили, что потребление этого простого продукта позволяет существенно снизить риск развития нежелательных полостей в зубах, поэтому является неплохой профилактикой различных стоматологических заболеваний, в том числе кариеса. К такому выводу эксперты пришли по итогам тщательного анализа сразу нескольких крупных исследований, проведенных в течение последние пятидесяти лет. 12 из них были направлены на изучение влияния жвачки без сахара на состояние полости рта и зубов. Так, было выявлено, что камедь без сахара примерно на 28% сокращает риски образования полостей в зубах. Причина такого положительного эффекта заключается в том, что жевательная резинка стимулирует выделение слюны, которая и играет роль защитного барьера.Кроме того, отмечают ученые, данный продукт может также быть хорошим источником антибактериальных веществ, в том числе сорбита и ксилита.