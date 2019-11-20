Специалисты рассказали о способах, помогающих избавиться от запаха изо рта





При низкоуглеводной диете основная причина неприятного запаха изо рта – вымывание ацетона и других кетонов из организма, поэтому так важно употреблять воду. Она также поможет убрать микроорганизмы, которые провоцируют несвежее дыхание. Для достижения кетоза не стоит полностью отказываться от углеводов. Если немного увеличить их дозу, то неприятный запах исчезнет сам.В период, когда тело привыкает к новому питанию можно попробовать жевать жвачку, чтобы замаскировать несвежее дыхание. Жевательная резинка поможет увеличить обилие слюны, предотвращающей размножение бактерий, которые вызывают проблему.Обязательным условием при низкоуглеводной диете есть правильная гигиена ротовой полости. Чистить зубы необходимо утром и вечером, выбирать лучше мятную пасту – это освежит дыхание независимо от происхождения неприятного аромата. Если проблема не уходит, то стоит обратиться к врачам.