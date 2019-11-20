В Эквадоре обнаружили захоронения младенцев в "шлемах" из черепов





Исследователи обнаружили причудливое захоронение на центральном побережье Эквадора, которое вмещало двух младенцев с "шлемами", сделанными из черепов других детей. Останки были найдены во время раскопок между 2014 и 2016 годами в древнем комплексе, известном как Саланго. Это два кургана, которые были датированы приблизительно 100 г. до н. э. Археологи также выкопали девять других скелетных тел в этом некрополе. Авторы исследования говорят, что захоронение является "уникальным" и представляет собой единственное свидетельство использования детских черепов в обрядах.Известно, что головы часто изображались в иконографии, глиняной посуде, каменных стенах в доколумбовой Южной Америке. Дети были также считались андскими группами как особо ценные в ритуальных обстоятельствах, вроде жертвоприношения инков. В настоящее время еще неизвестно, каким образом скончались младенцы или почему "шлемы" были сделаны в первую очередь. Тем не менее, одна из гипотез заключается в том, что они предназначались как форма защиты в загробной жизни. Скорее всего, останки принадлежали представителям давно вымершей культуры гуанала. Сейчас ученые намереваются провести анализ ДНК для лучшего понимания всей ситуации.