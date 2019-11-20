В Эквадоре обнаружили захоронения младенцев в "шлемах" из черепов
О жуткой находке сообщили археологи во время раскопок в древнем некрополе Саланго. Ученые из Эквадора смогли обнаружить захоронения младенцев в "шлемах" из черепов.
Исследователи обнаружили причудливое захоронение на центральном побережье Эквадора, которое вмещало двух младенцев с "шлемами", сделанными из черепов других детей. Останки были найдены во время раскопок между 2014 и 2016 годами в древнем комплексе, известном как Саланго. Это два кургана, которые были датированы приблизительно 100 г. до н. э. Археологи также выкопали девять других скелетных тел в этом некрополе. Авторы исследования говорят, что захоронение является "уникальным" и представляет собой единственное свидетельство использования детских черепов в обрядах.
Известно, что головы часто изображались в иконографии, глиняной посуде, каменных стенах в доколумбовой Южной Америке. Дети были также считались андскими группами как особо ценные в ритуальных обстоятельствах, вроде жертвоприношения инков. В настоящее время еще неизвестно, каким образом скончались младенцы или почему "шлемы" были сделаны в первую очередь. Тем не менее, одна из гипотез заключается в том, что они предназначались как форма защиты в загробной жизни. Скорее всего, останки принадлежали представителям давно вымершей культуры гуанала. Сейчас ученые намереваются провести анализ ДНК для лучшего понимания всей ситуации.
Исследователи обнаружили причудливое захоронение на центральном побережье Эквадора, которое вмещало двух младенцев с "шлемами", сделанными из черепов других детей. Останки были найдены во время раскопок между 2014 и 2016 годами в древнем комплексе, известном как Саланго. Это два кургана, которые были датированы приблизительно 100 г. до н. э. Археологи также выкопали девять других скелетных тел в этом некрополе. Авторы исследования говорят, что захоронение является "уникальным" и представляет собой единственное свидетельство использования детских черепов в обрядах.
Известно, что головы часто изображались в иконографии, глиняной посуде, каменных стенах в доколумбовой Южной Америке. Дети были также считались андскими группами как особо ценные в ритуальных обстоятельствах, вроде жертвоприношения инков. В настоящее время еще неизвестно, каким образом скончались младенцы или почему "шлемы" были сделаны в первую очередь. Тем не менее, одна из гипотез заключается в том, что они предназначались как форма защиты в загробной жизни. Скорее всего, останки принадлежали представителям давно вымершей культуры гуанала. Сейчас ученые намереваются провести анализ ДНК для лучшего понимания всей ситуации.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:02