Российские ученые выявили новый материал для левитирующего транспорта
Российские ученые из НИЯУ МИФИ сообщили, что им удалось выявить новый материал для создания левитирующего транспорта. Специалисты уверены, что их научный проект поможет при создании новых двигателей, которые будут основаны на высокотемпературных сверхпроводниках.
Профессор Игорь Руднев рассказал, что из сверхпроводников производят разные провода. Но ученым удалось выяснить, что помимо этого данный материал может выталкивать магнитное поле из своего объема, и магнит, который поместили над такой поверхностью, зависнет на определенной высоте. Специалисты отметили, что данные материалы имеют повышенную функциональную числовую величину по сравнению с обычными объемными керамическими сверхпроводниками. Игорь Руднев сообщил, что результаты обширных как теоретических, так и экспериментальных работ прояснили физические механизмы магнитной левитации, а также показали большую перспективность при использовании высокотемпературных сверхпроводящих лент в магнито-левитационных системах.
Российские научные работники планируют продолжать разработку левитационного транспорта, а также сверхпроводящих двигателей и магнитных подшипников.
Профессор Игорь Руднев рассказал, что из сверхпроводников производят разные провода. Но ученым удалось выяснить, что помимо этого данный материал может выталкивать магнитное поле из своего объема, и магнит, который поместили над такой поверхностью, зависнет на определенной высоте. Специалисты отметили, что данные материалы имеют повышенную функциональную числовую величину по сравнению с обычными объемными керамическими сверхпроводниками. Игорь Руднев сообщил, что результаты обширных как теоретических, так и экспериментальных работ прояснили физические механизмы магнитной левитации, а также показали большую перспективность при использовании высокотемпературных сверхпроводящих лент в магнито-левитационных системах.
Российские научные работники планируют продолжать разработку левитационного транспорта, а также сверхпроводящих двигателей и магнитных подшипников.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:02