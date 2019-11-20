CRISP-кровь может помочь в лечении раковых заболеваний
Компании CRISP Therapeutics и Vertex поделились первыми результатами в лечении серьезных заболеваний крови. Эксперименты уже представили положительные данные, и ученые надеются, что CRISP-кровь сможет помочь в лечении раковых болезней в будущем.
На сегодняшний день в компании заявили о двух успешных случаях выздоровления у пациенток. Одна из них постоянно нуждалась в переливании крови из-за бета-талассемии. После курса лечения девушке больше не нужна была постоянная процедура. Вторая больная имела проблемы с закупоркой сосудов из-за серповидноклеточной анемии. В результате лечения методом CRISP-крови она избавилась от недуга. Технологии генетического редактирования еще не вошли в клиническую практику. Из-за того, что это еще довольно-таки молодая практика, специалисты мало знают о возможных побочных эффектах лечения.
Более того, ученые отмечают, что во многих случаях эффективность данного редактирования не имеет никакой гарантии. Довольно сложным оказывается набрать нужное количество здоровых клеток для достижения терапевтического эффекта.
На сегодняшний день в компании заявили о двух успешных случаях выздоровления у пациенток. Одна из них постоянно нуждалась в переливании крови из-за бета-талассемии. После курса лечения девушке больше не нужна была постоянная процедура. Вторая больная имела проблемы с закупоркой сосудов из-за серповидноклеточной анемии. В результате лечения методом CRISP-крови она избавилась от недуга. Технологии генетического редактирования еще не вошли в клиническую практику. Из-за того, что это еще довольно-таки молодая практика, специалисты мало знают о возможных побочных эффектах лечения.
Более того, ученые отмечают, что во многих случаях эффективность данного редактирования не имеет никакой гарантии. Довольно сложным оказывается набрать нужное количество здоровых клеток для достижения терапевтического эффекта.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:19