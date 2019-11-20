CRISP-кровь может помочь в лечении раковых заболеваний





На сегодняшний день в компании заявили о двух успешных случаях выздоровления у пациенток. Одна из них постоянно нуждалась в переливании крови из-за бета-талассемии. После курса лечения девушке больше не нужна была постоянная процедура. Вторая больная имела проблемы с закупоркой сосудов из-за серповидноклеточной анемии. В результате лечения методом CRISP-крови она избавилась от недуга. Технологии генетического редактирования еще не вошли в клиническую практику. Из-за того, что это еще довольно-таки молодая практика, специалисты мало знают о возможных побочных эффектах лечения.Более того, ученые отмечают, что во многих случаях эффективность данного редактирования не имеет никакой гарантии. Довольно сложным оказывается набрать нужное количество здоровых клеток для достижения терапевтического эффекта.