Ученые нашли у аутизма и эпилепсии много общих черт
Ученые обнаружили общие черты у эпилепсии и аутизма. Исследователи из Института генетики и биофизики в Неаполе сообщили о появлении возможности создать путь для фармакологического вмешательства в течение этих болезней.
Ученые проверили ген KDM5C, мутации которого вызывают много детских заболеваний неврологического спектра. Этот участок ДНК проводит кодирование регулятора конденсации хроматина.
«Как показало исследование, опасные мутации KDM5C вызывают возникновение дефектов, играющих ключевую роль в процессе развития мозга. За счет нового изыскания мы можем точно сказать, что разного рода нейрональные гены, которые ранее считались ответственными за многие патологии, были участками единой молекулярной связки. Именно в её составе ген провоцирует комплексные изменения», - сообщает Мария Джузеппина Миано.
В то же время исследования показали и результаты иного характера. Ген KDM5C описывается как «лекарственная» молекула, способная иметь связи с препаратом, который обеспечивает коррекцию для пониженной экспрессии. Благодаря субероиланилидгидроксамовой кислоте появилась методика по коррекции уменьшенной дозы KDM5C, вызывающей восстановление работы нейронов, получивших повреждения во время разного рода нарушений процесса развития человека. Исследовательская работа открывает перспективы работы со сбоями в функционировании генетики и открывает новые методики для излечения аутизма, эпилепсии и других болезней.
Ученые проверили ген KDM5C, мутации которого вызывают много детских заболеваний неврологического спектра. Этот участок ДНК проводит кодирование регулятора конденсации хроматина.
«Как показало исследование, опасные мутации KDM5C вызывают возникновение дефектов, играющих ключевую роль в процессе развития мозга. За счет нового изыскания мы можем точно сказать, что разного рода нейрональные гены, которые ранее считались ответственными за многие патологии, были участками единой молекулярной связки. Именно в её составе ген провоцирует комплексные изменения», - сообщает Мария Джузеппина Миано.
В то же время исследования показали и результаты иного характера. Ген KDM5C описывается как «лекарственная» молекула, способная иметь связи с препаратом, который обеспечивает коррекцию для пониженной экспрессии. Благодаря субероиланилидгидроксамовой кислоте появилась методика по коррекции уменьшенной дозы KDM5C, вызывающей восстановление работы нейронов, получивших повреждения во время разного рода нарушений процесса развития человека. Исследовательская работа открывает перспективы работы со сбоями в функционировании генетики и открывает новые методики для излечения аутизма, эпилепсии и других болезней.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 01:06