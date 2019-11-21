Ученые нашли у аутизма и эпилепсии много общих черт





Ученые проверили ген KDM5C, мутации которого вызывают много детских заболеваний неврологического спектра. Этот участок ДНК проводит кодирование регулятора конденсации хроматина., - сообщает Мария Джузеппина Миано.В то же время исследования показали и результаты иного характера. Ген KDM5C описывается как «лекарственная» молекула, способная иметь связи с препаратом, который обеспечивает коррекцию для пониженной экспрессии. Благодаря субероиланилидгидроксамовой кислоте появилась методика по коррекции уменьшенной дозы KDM5C, вызывающей восстановление работы нейронов, получивших повреждения во время разного рода нарушений процесса развития человека. Исследовательская работа открывает перспективы работы со сбоями в функционировании генетики и открывает новые методики для излечения аутизма, эпилепсии и других болезней.