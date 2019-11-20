Полина Максимова и Егор Корешков больше не скрывают свои отношения





33-летний актер Егор Корешков и его 30-летняя избранница недавно появились вместе на бьюти-дне Harper’s Bazaar вместе, что и стало поводом говорить об официальном подтверждении отношений между ними. На этом мероприятии артисты почти все время держались за руки и вполне охотно позировали перед объективами многочисленных камер.Примечательно, что сама Полина Максимова предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Однако в минувшем году появилась информация о том, что актриса завела роман с Артемом Чугуновым, занимавшим на тот момент пост продюсера промоутерского отдела телеканала ТНТ. О том, когда у знаменитости завязались отношения с нынешним избранником, ничего не известно.