Физики нашли связь геомагнитной активности с протонными "дождями"





Как говорит автор исследования магнитосферы Земли Андрей Демехов, его команде удалось доказать корреляцию между динамикой электромагнитных волн и "дождями" из протонов в радиационных поясах. Новые данные позволят физикам наблюдать за вспышками геомагнитной активности, прогнозирующей состояние магнитного поля планеты. Также в результате наблюдений за ионно-циклотронной неустойчивостью была доказана взаимосвязь многих явлений в околоземном пространстве.Известно, что электроны и протоны высоких энергий скапливаются в дальних слоях атмосферы и во время мощных вспышек на Солнце падают на поверхность Земли. Тем самым они вызывают помехи в радиоэфире и красивые полярные сияния. Открытие неизвестных ранее механизмов в этом процессе было бы невозможным без данных Управления океанических и атмосферных исследований США. Эксперты говорят, что дальнейшее изучение феномена позволит составлять прогнозы космической погоды, жизненно необходимые для полетов внутри Солнечной системы и благосостояния искусственных спутников.