Анна Михалкова рассказала, что все подопечные отца были удивлены его опытом





В новом интервью российскому изданию Анна Михалкова раскрыла подробности профессиональной жизни её отца. По словам дочери известного кинодеятеля, он никогда не учил её актерскому мастерству. Более того, во время съемок актрисы в «Сибирском цирюльнике» Никита Михалков предпочитал давать советы другим артистам, которым очень грамотно объяснял нюансы работы. Как говорит звезда экрана, её родитель оставлял невообразимое впечатление на своих подопечных, которые были "ранены опытом и рекомендациями режиссера".Михалкова является частым гостем на лекциях создателя киноработы "Утомлённые солнцем", поскольку он считается отличным преподавателем. Известно, что отец актрисы работает индивидуально с каждым студентом и объясняет сложные кинематографические приемы простым языком. Кроме прочего, Анна Михалкова говорит, что в последние два года её рабочий график оказался чересчур плотным, что вынуждает часто уходить в кратковременный отпуск. Только на выходных звезда имеет возможность полноценно общаться с семьей и мужем, уделяя остальное время съемкам.