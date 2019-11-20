Божена Рынска пренебрежительно отозвалась о бойфренде ведущей "Дом-2" Ольги Бузовой





В своем личном Telegram-канале Божена Рынска рассказала, что она думает о Давиде Манукяне, а также об Ольге Бузовой. Известно, что в прессе этим двоим ребятам уже давно приписывают отношения, а ко всему и пророчат свадьбу.Так, Рынска опубликовала их общее фото и написала, что Давид похож на попа, который пришел из средневековья, а Ольге необходимо задуматься о том, чтобы совершенствовать свою физическую форму. Также она подчеркнула, что лучше бы Ольга сделала себе нос.Однако читатели журналистки отнеслись к ее комментариям скептически и отметили, что Рынска вновь не в настроении, если написала подобное. Скорее всего, она до сих пор не может забыть умершего Игорь Малашенко.На данный момент Божена Рынска ждет, когда у нее родится дочь, которую вынашивает суррогатная мать. Стоит отметить, что будущий ребенок будет от ее мужа. Его замороженный биоматериал был в одной из клиник, так как они планировали общего малыша.