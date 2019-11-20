Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о состоянии Юрия Соломина
Как ранее стало известно, знаменитый российский актер театра и кино Юрий Соломин на данный момент находится в медицинском учреждении. Впрочем, как рассказала Тамара Михайлова, - директор Малого театра, в котором служит и сам Соломин – худрук ГАМТ чувствует себя хорошо.
По словам Михайловой, медики в эти дни проводят тщательное обследование, чтобы точно установить причины повышения температуры прославленного артиста и художественного руководителя ГАМТ, при этом сам он в порядке. «Юрий Мефодиевич чувствует себя хорошо, однако пока ему придется остаться в клинике», - цитирует директора Малого театра АГН «Москва».
Напомним, ранее сообщалось о том, что худрук Малого театра в минувший вторник был доставлен в одну из клиник столицы, причем тогда же появились сведения о якобы тяжелом состоянии знаменитого пациента. По предварительной информации, 84-летний артист в течение нескольких последних дней чувствовал себя неважно, однако находился у себя дома с высокой температурой и болезненными ощущениями по всему телу, однако не спешил обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
По словам Михайловой, медики в эти дни проводят тщательное обследование, чтобы точно установить причины повышения температуры прославленного артиста и художественного руководителя ГАМТ, при этом сам он в порядке. «Юрий Мефодиевич чувствует себя хорошо, однако пока ему придется остаться в клинике», - цитирует директора Малого театра АГН «Москва».
Напомним, ранее сообщалось о том, что худрук Малого театра в минувший вторник был доставлен в одну из клиник столицы, причем тогда же появились сведения о якобы тяжелом состоянии знаменитого пациента. По предварительной информации, 84-летний артист в течение нескольких последних дней чувствовал себя неважно, однако находился у себя дома с высокой температурой и болезненными ощущениями по всему телу, однако не спешил обращаться за квалифицированной медицинской помощью.