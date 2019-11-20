Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о состоянии Юрия Соломина





По словам Михайловой, медики в эти дни проводят тщательное обследование, чтобы точно установить причины повышения температуры прославленного артиста и художественного руководителя ГАМТ, при этом сам он в порядке. «Юрий Мефодиевич чувствует себя хорошо, однако пока ему придется остаться в клинике», - цитирует директора Малого театра АГН «Москва».Напомним, ранее сообщалось о том, что худрук Малого театра в минувший вторник был доставлен в одну из клиник столицы, причем тогда же появились сведения о якобы тяжелом состоянии знаменитого пациента. По предварительной информации, 84-летний артист в течение нескольких последних дней чувствовал себя неважно, однако находился у себя дома с высокой температурой и болезненными ощущениями по всему телу, однако не спешил обращаться за квалифицированной медицинской помощью.