Назван опасный вид холестерина, связанный с повышенным риском инфаркта
Американские ученые нашли опасный вид холестерина, который, по их словам, связан с риском развития атеросклероза и инфаркта. В течение многих лет, утверждают ученые, влияние этого вещества на организм было недооценено.
По утверждению исследователей из США, корреляция общего объема плохого холестерина в организме с риском сердечных приступов может ввести в заблуждение, поскольку в течение многих лет была неверным суждением. В дополнение к так называемому плохому холестерину ЛПНП, существуют и другие показатели, которые ученые называют реально опасными – речь об особом подклассе липопротеинов с низкой плотностью. Этот индикатор, как стало известно в результате недавних исследований, позволяет точнее прогнозировать появление возможных проблем с состоянием сердечно-сосудистой системы.
«Как показало наше исследование, для диагностирования атеросклероза и выявления риска сердечных приступов нужно ориентироваться не на общую массу холестерина, а на концентрацию в ней подкласса В в сравнении с другими видами. Очень важно проводить анализ соответствующих значений, тем более если показатель составляет свыше 50% от общей массы вредного холестерина», - утверждают специалисты.
По утверждению исследователей из США, корреляция общего объема плохого холестерина в организме с риском сердечных приступов может ввести в заблуждение, поскольку в течение многих лет была неверным суждением. В дополнение к так называемому плохому холестерину ЛПНП, существуют и другие показатели, которые ученые называют реально опасными – речь об особом подклассе липопротеинов с низкой плотностью. Этот индикатор, как стало известно в результате недавних исследований, позволяет точнее прогнозировать появление возможных проблем с состоянием сердечно-сосудистой системы.
«Как показало наше исследование, для диагностирования атеросклероза и выявления риска сердечных приступов нужно ориентироваться не на общую массу холестерина, а на концентрацию в ней подкласса В в сравнении с другими видами. Очень важно проводить анализ соответствующих значений, тем более если показатель составляет свыше 50% от общей массы вредного холестерина», - утверждают специалисты.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:20