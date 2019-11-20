Назван опасный вид холестерина, связанный с повышенным риском инфаркта





По утверждению исследователей из США, корреляция общего объема плохого холестерина в организме с риском сердечных приступов может ввести в заблуждение, поскольку в течение многих лет была неверным суждением. В дополнение к так называемому плохому холестерину ЛПНП, существуют и другие показатели, которые ученые называют реально опасными – речь об особом подклассе липопротеинов с низкой плотностью. Этот индикатор, как стало известно в результате недавних исследований, позволяет точнее прогнозировать появление возможных проблем с состоянием сердечно-сосудистой системы.«Как показало наше исследование, для диагностирования атеросклероза и выявления риска сердечных приступов нужно ориентироваться не на общую массу холестерина, а на концентрацию в ней подкласса В в сравнении с другими видами. Очень важно проводить анализ соответствующих значений, тем более если показатель составляет свыше 50% от общей массы вредного холестерина», - утверждают специалисты.