Врачи назвали причину появления "звездчатых" узоров на коже





Внешне неэстетичная капиллярная сетка на подбородке, щеках и носу может иногда распространяться и на кожу бедер, лодыжек и подколенной области. Разрастающиеся узоры приобретают тревожный темно-красный цвет, сигнализирующий о скрытых проблемах со здоровьем. Медики сообщают, что подобные заболевания сосудов связаны с генетической предрасположенностью, травмами, перезагрузками организма и нарушениями в гормональной системе. Другим фактором возникновения также называется воздействие ультрафиолета при длительном нахождении под прямыми солнечными лучами.Игнорирование сосудистой сетки является большой ошибкой, поскольку важно определить первопричину её возникновения с врачом. В некоторых случаях УЗИ-обследование может выявить опасный для жизни капиллярный тромбофлебит, который требует незамедлительного лечения. Кроме прочего, от узоров можно избавиться при помощи лазерной терапии или хирургического вмешательства. Несмотря на то, что большинству людей этот феномен может не причинять дискомфорта, его наличие повышает риск инфицирования крови. Косметологи и дерматологи могут помочь в достижении красивой и здоровой кожи без каких-либо осложнений.