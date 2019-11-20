АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
EUR 70.63 USD 63.77
Курс валют на 20.11.2019

Врачи назвали причину появления "звездчатых" узоров на коже

Появление "звездчатых" узоров на коже лица и тела вызывает у некоторых людей сильное беспокойство. Врачи говорят, что развитие сосудистой сетки может быть вызвано опасными причинами.

Внешне неэстетичная капиллярная сетка на подбородке, щеках и носу может иногда распространяться и на кожу бедер, лодыжек и подколенной области. Разрастающиеся узоры приобретают тревожный темно-красный цвет, сигнализирующий о скрытых проблемах со здоровьем. Медики сообщают, что подобные заболевания сосудов связаны с генетической предрасположенностью, травмами, перезагрузками организма и нарушениями в гормональной системе. Другим фактором возникновения также называется воздействие ультрафиолета при длительном нахождении под прямыми солнечными лучами.

Игнорирование сосудистой сетки является большой ошибкой, поскольку важно определить первопричину её возникновения с врачом. В некоторых случаях УЗИ-обследование может выявить опасный для жизни капиллярный тромбофлебит, который требует незамедлительного лечения. Кроме прочего, от узоров можно избавиться при помощи лазерной терапии или хирургического вмешательства. Несмотря на то, что большинству людей этот феномен может не причинять дискомфорта, его наличие повышает риск инфицирования крови. Косметологи и дерматологи могут помочь в достижении красивой и здоровой кожи без каких-либо осложнений.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о состоянии Юрия…
Эксперты: Миллионы пользователей Android подвергаются риску…
Константин Хабенский боится болезней после смерти жены Анастасии…
Врачи назвали причину появления "звездчатых" узоров на…
Максим Галкин на прогулке с дочерью Елизаветой прочитал стих Александра Пушкина…
Измены и деструктивная секта: Лолита Милявская откровенно высказалась о Дмитрии…
Танки Северного флота Т-80БВМ напугали норвежских…
Haval адаптирует свои автомобили под российский…
Ученый нашел на Марсе доказательства существования…
Ксения Собчак возглавила рейтинг самых богатых российских блогеров Instagram по версии…
Changan превратит Suzuki Vitara в собственный…
Тина Канделаки назвала источниками своего дохода прибыль от продажи косметики и работу генпродюсером канала…
Яна Рудковская обрадовалась попаданию в ТОП-10 от Forbes свое аккаунта по уровню заработка в…
Диетологи предупредили, что интервальное голодание может привести к набору…
Опубликованы живые фото первого внедорожника…
Дмитрий Шепелев разрешил 6-летнему сыну покрасить…
ЦБ РФ снова хочет уравнять комиссии за карточные…
Гинеколог дала важные рекомендации будущим…
Эксперты составили ТОП-5 необычных авто на выставке в…
Алика Смехова сходила в кино с подросшим старшим сыном…
Анастасия Заворотнюк подозревала Петра Чернышева в…
Багги «Чаброз» М-6 обеспечит российским военным преимущество на поле…
«До сих пор тошнит»: Лера Кудрявцева во время ужина в ресторане обнаружила в борще…
Huawei представит новый флагманский планшет Huawei MatePad Pro 25…
"Я очень волнуюсь": Анастасия Волочкова голосом мышки попросила поддержать ее на премьере в Вегас Сити…
Елена Малышева назвала болезнь, от которой скончалась Алла…
Названы 5 лучших подержанных кроссоверов до полумиллиона рублей с самым вместительным…
«Роскачество» рассказало о правильном методе совершения…
Андрей Разин назвал причину удаления поста о Лере…
Петр Чернышев не включил заработки от ледовых шоу в налоговую…
В Роструде объяснили, как можно продлить новогодние…
В больницу к Анастасии Заворотнюк приносят годовалую дочку…
Ученые назвали вероятную причину смерти фараона…
Роскачество назвало самый небезопасный сайт для покупки…
Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась в…
На полигоны ЦВО поступили мишени нового…
Звезда "Дом-2" Марина Мексика показала…
Разработчик смарт-карт сообщил, как защитить личные…
При пожаре в Красноярском крае погиб мужчина преклонного возраста вместе с двумя…
Регина Тодоренко не понимает причину конфликта с Андреем…
Просмотреть все новости