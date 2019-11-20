Виктория Бекхэм сняла домашнее видео с зажигательными танцами с сыном Ромео





Для своих зажигательных танцев под песню группы Spice Girls супруга Дэвида Бекхэма нарядилась в черный спортивный костюм с ярко-оранжевыми кроссовками. Во все темное на этом видео одет и ее 17-летний сын. Поклонники сразу же обратили внимание на то, что юный Ромео уже обогнал свою мать в росте, а некоторые даже отметили, что парень с легкостью перетанцевал свою знаменитую родительницу. Среди других комментариев были и те, в которых фанаты просили Ромео повлиять на маму и все-таки уговорить ее хотя бы разок выступить на одной сцене со своим бывшим коллективом, под песню которого она так грациозно танцевала на видео.Впрочем, эти пожелания в будущем вполне могут стать реальностью. В нынешнем году Виктория Бекхэм отказалась принять участие в концертном туре воссоединившейся группы Spice Girls, но уже в следующем году она вполне может принять это предложение.