Диетологи предупредили, что интервальное голодание может привести к набору веса





Специалист-диетолог из столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова утверждает, что пища призвана обеспечивать организму энергию и питательные полезные вещества. Если выбрать несбалансированное питание, то это может увеличить риск серьёзных заболеваний. «В условиях голода в организме включаются механизмы, направленные на адаптацию к этим новом неблагоприятным условиям, в результате чего обмен веществ начинает замедляться, соответственно, снижается потребность организма в энергии, поступающей с пищей», - отмечает эксперт.Прежде всего, для соблюдения сбалансированного рациона стоит не переедать и не пропускать приемы пищи. Антонина Стародубова советует на ночь за полтора-два часа перед сном употреблять кисломолочные продукты. Особенно внимательно следить за своим рационом необходимо подросткам, беременным, и людям, страдающим хроническими заболеваниями.