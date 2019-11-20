Диетологи предупредили, что интервальное голодание может привести к набору веса
Интервальное голодание часто признают одной из самых эффективных методик для похудения. Но диетологи предупредили, что при неправильно выбранном режиме питания такая диета может не только нарушить обмен веществ, но и привести к излишнему добавлению веса, вместо сброса килограммов.
Специалист-диетолог из столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова утверждает, что пища призвана обеспечивать организму энергию и питательные полезные вещества. Если выбрать несбалансированное питание, то это может увеличить риск серьёзных заболеваний. «В условиях голода в организме включаются механизмы, направленные на адаптацию к этим новом неблагоприятным условиям, в результате чего обмен веществ начинает замедляться, соответственно, снижается потребность организма в энергии, поступающей с пищей», - отмечает эксперт.
Прежде всего, для соблюдения сбалансированного рациона стоит не переедать и не пропускать приемы пищи. Антонина Стародубова советует на ночь за полтора-два часа перед сном употреблять кисломолочные продукты. Особенно внимательно следить за своим рационом необходимо подросткам, беременным, и людям, страдающим хроническими заболеваниями.
Специалист-диетолог из столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова утверждает, что пища призвана обеспечивать организму энергию и питательные полезные вещества. Если выбрать несбалансированное питание, то это может увеличить риск серьёзных заболеваний. «В условиях голода в организме включаются механизмы, направленные на адаптацию к этим новом неблагоприятным условиям, в результате чего обмен веществ начинает замедляться, соответственно, снижается потребность организма в энергии, поступающей с пищей», - отмечает эксперт.
Прежде всего, для соблюдения сбалансированного рациона стоит не переедать и не пропускать приемы пищи. Антонина Стародубова советует на ночь за полтора-два часа перед сном употреблять кисломолочные продукты. Особенно внимательно следить за своим рационом необходимо подросткам, беременным, и людям, страдающим хроническими заболеваниями.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:08