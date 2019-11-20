"Я очень волнуюсь": Анастасия Волочкова голосом мышки попросила поддержать ее на премьере в Вегас Сити Холл

Анастасия Волочкова ведет активный образ жизни и поддерживает связь с перинными поклонниками, публикуя в социальных сетях различные посты. Сегодня танцовщица показала видео, на котором она запечатлена с мышиными ушами и усами, говорит знаменитость писклявым голосом. Анастасия Волочкова обращается к своим фанатам и просит поддержать ее на премьере в Вегас Сити Холл. Она сильно нервничает и волнуется пред выступлением, и даже проснулась сегодня очень рано.В комментарии к публикации в Instagram балерина написала: "Самые опасные номера для меня - на подвесах на высоте. Но я верю в Вашу поддержку. Буду рада цветам, конечно и вашему присутствию". Подписчики пожелали Анастасии Волочковой удачи и успеха. За несколько минут публикацию просмотрели более 11 000 пользователей Сети.