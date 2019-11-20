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Елена Малышева назвала болезнь, от которой скончалась Алла Вербер

Алла Вербер летом текущего года скончалась на 62-м году жизни. Елена Малышева назвала болезнь, от которой умерла фэшн-директор московского ЦУМа.

Телеврач Елена Малышева раскрыла подробности последних дней жизни Аллы Вербер. По словам ведущей программы "Жить здорово", шансов на выздоровление у вице-президента компании Mercury практически не было. Известно, что последняя скончалась 6 августа в итальянской больнице из-за тяжелой формы менингита. Эксперт говорит, что тип этого инфекционного заболевания настолько опасен, что при несвоевременном предоставлении медицинской помощи человек может умереть в течение нескольких часов. Некоторые случаи отмечались летальными исходами после одного дня с момента заражения.

Так называемый острый менингит можно вылечить лишь при помощи узкоспециализированных медиков. Малышева сообщает, что её близкая подруга находилась в маленьком городке, где с этим заболеванием просто не умеют бороться. Ситуацию ухудшило также то, что воспаление никаким образом не проявляет себя на начальных этапах. Особенно опасным менингит является по отношению к детям и пожилым людям, поскольку микробы атакуют беззащитные клетки мозга, вызывая мгновенную смерть. Другим вариантом является становление носителем и распространителем инфекции, которая может активизироваться в любой момент.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:55

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