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Петр Чернышев не включил заработки от ледовых шоу в налоговую декларацию

Супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев не включил в налоговую декларацию информацию о своих заработках от ледовых шоу. В ФНС надеются, что это просто небольшая ошибка и со временем все документы будут в порядке.
Петр Чернышев не включил заработки от ледовых шоу в налоговую декларацию

Источник налоговой инспекции сообщает, что известный фигурист внес в декларацию о доходах данные, как спортивный тренер, но вовсе не упомянул ничего о материальных выплатах от участия в коммерческих проектах. В налоговой службе решили на данный момент не предъявлять артисту никаких претензий, зная его тяжелое состояние из-за болезни Анастасии Заворотнюк. Супруга Петра Чернышева также находится под присмотром налоговиков. Известно, что она не оплатила счета за квартиру в центре столицы. Несмотря на незначительную сумму в 24 тысячи рублей, на звезду все равно подали в суд.

Напомним, актриса сериала «Моя прекрасная няня» находится в одном из реабилитационных центров на Рублевке. Знаменитость борется с серьезным онкологическим заболеванием.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 10:32

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