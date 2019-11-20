Петр Чернышев не включил заработки от ледовых шоу в налоговую декларацию





Источник налоговой инспекции сообщает, что известный фигурист внес в декларацию о доходах данные, как спортивный тренер, но вовсе не упомянул ничего о материальных выплатах от участия в коммерческих проектах. В налоговой службе решили на данный момент не предъявлять артисту никаких претензий, зная его тяжелое состояние из-за болезни Анастасии Заворотнюк. Супруга Петра Чернышева также находится под присмотром налоговиков. Известно, что она не оплатила счета за квартиру в центре столицы. Несмотря на незначительную сумму в 24 тысячи рублей, на звезду все равно подали в суд.Напомним, актриса сериала «Моя прекрасная няня» находится в одном из реабилитационных центров на Рублевке. Знаменитость борется с серьезным онкологическим заболеванием.