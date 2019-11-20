«Роскачество» рассказало о правильном методе совершения онлайн-покупок





Он должен располагать уникальным доменным именем, которое не станет вводить пользователей в заблуждение. Помимо этого, у интернет-магазина должно иметься собственное название и уникальное оформление. В «Роскачестве» призывают покупателей проявлять крайнюю внимательность и контролировать адрес портала, отображаемый в соответствующей строке. Не исключено, что знакомый интернет-портал в привычном оформлении окажется копией от злоумышленников.Вдобавок, эксперты ведомства оценили самые популярные порталы билетных агентств для реализации мест на самолёт. Из 40 проверенных площадок только 30 сайтов были оценены на высший балл. Для 3-х порталов отметка составила 4,5 балла, а 6 единиц были оценены на 4 балла.