В больницу к Анастасии Заворотнюк приносят годовалую дочку Милу





О том, что знаменитость чувствует себя значительно лучше, играется в стенах реабилитационного центра с годовалой дочкой и даже начала понемногу сбрасывать набранный за время болезни вес, «Комсомолке» рассказал неназванный друг супруга звездной пациентки Петра Чернышева. По словам источника, раньше Анастасия Заворотнюк страдала от сильных головных болей, но теперь они отступили. Хирургам удалось успешно провести операцию по удалению опухоли, не задев здоровые клетки. Сейчас медики работают над очисткой организма пациентки от погибших и мутировавших клеток. Для этого ей регулярно ставят капельницы со специальными препаратами и проводят процедуры, в рамках которых у артистки берут кровь и возвращают ее уже обогащенной соответствующими веществами.В целом восстановление Анастасии Заворотнюк проходит в положительном ключе, однако прогнозы врачи пока не делают, передает издание слова источника. «Насте даже разрешили общаться с дочкой. Петр каждый день приводит маленькую Милу в палату, разумеется, малышка сильно скучает за мамой», - утверждает знакомый фигуриста.