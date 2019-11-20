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В Роструде объяснили, как можно продлить новогодние каникулы

Немногие россияне знают, но в законодательстве присутствует возможность продлить новогодние каникулы. В Роструде объяснили, что для этого нужно добавить дни отпуска при соблюдении некоторых условий.

Юристы Роструда рассказали об интересной особенности статьи 122 Трудового кодекса РФ. В ней значится, что любой работник имеет право на отпуск по истечении шести месяцев с начала непрерывной работы у законодателя. При этом, человек может добавить отпускные дни даже к новогоднему периоду или майским праздникам. Для продолжительного отдыха нужно соблюсти несколько условий. Во первых, если сотрудник работает менее чем полгода на рабочем месте, то он может уйти на каникулы лишь по соглашению сторон.

В ином случае, отпуск предоставляется наемному рабочему в любое время года, которое соответствует составленному начальством графику не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Особым случаем является работа у физического лица или частного предпринимателя, которые договариваются о времени отпусков в индивидуальном порядке. Напоминаем, что жителям России придется остаться на рабочих местах 31 декабря, при окончании периода новогодних каникул 8 января.

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Общество / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:25

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