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Роскачество назвало самый небезопасный сайт для покупки авиабилетов

В Роскачастве проверили 40 интернет-ресурсов и выяснили, какой из них является самым небезопасным для покупки авиабилетов. Исходя из испытаний, которые проводились по 19 критериям, наименьшее количество баллов получил сайт Bilet-inet.ru.

«Не рекомендуется к использованию сайт билетного агентства вilet-inet.ru, получивший 0 баллов. На нем используется незащищенный протокол НТТР и отсутствует сертификат безопасности», - пояснили эксперты из организации. Первое лидирующее место с результатом в 5 баллов получили сайты Tutu.ru, Ozon.Travel и Trip.ru. Интернет-ресурс Biletik.areo из-за несущественных недочетов оказался с 4,5 баллами. Среднюю оценку в 4 балла получили такие сайты для покупки авиабилетов, как Bilet-on-line.ru, Booking.Coral.ru и Razlet.ru.

По словам специалистов из Роскачества, при покупке авиабилетов стоит обращать внимание на уникальность доменного имени, название и дизайн. «Критерии не меньшей важности – использование протокола НТТРS и наличие действующего сертификата безопасности», - утверждают специалисты по работе с безопасностью.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 10:01

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