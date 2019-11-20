Ученые назвали вероятную причину смерти фараона Тутанхамона
Ученые назвали одну из более вероятных причин смерти фараона Тутанхамона. Смерть молодого правителя Древнего Египта по сей день вызывает много вопросов у исследователей.
В настоящее время египетские специалисты пришли к выводу о возможной причине смерти Тутанхамона. Этот древний египетский фараон стал правителем в возрасте 9 лет и умер в 19 лет при загадочных обстоятельствах. По уверению египетского археолога Захи Хавасса, фараон мог погибнуть вследствие заражения крови, возникшего после перелома ноги.
В соответствии с версией ученого, Тутанхамон упал с колесницы и поломал ногу. Это могло вызвать попадание инфекции, а также последующую смерть фараона. Отмечается, что гибель правителя могла наступить спустя 2 дня с момента инцидента. Впоследствии специалисты намерены проверить данную версию при помощи самого нового ДНК-исследования. В соответствии со словами Хавасса, данные исследования будут представлены широкой публике уже в следующем году, сообщает Слово и Дело.
В настоящее время египетские специалисты пришли к выводу о возможной причине смерти Тутанхамона. Этот древний египетский фараон стал правителем в возрасте 9 лет и умер в 19 лет при загадочных обстоятельствах. По уверению египетского археолога Захи Хавасса, фараон мог погибнуть вследствие заражения крови, возникшего после перелома ноги.
В соответствии с версией ученого, Тутанхамон упал с колесницы и поломал ногу. Это могло вызвать попадание инфекции, а также последующую смерть фараона. Отмечается, что гибель правителя могла наступить спустя 2 дня с момента инцидента. Впоследствии специалисты намерены проверить данную версию при помощи самого нового ДНК-исследования. В соответствии со словами Хавасса, данные исследования будут представлены широкой публике уже в следующем году, сообщает Слово и Дело.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:09