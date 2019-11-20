Эксперты определили влияние гражданского брака на отношения





Такая позиция может рассматриваться как стремление к независимости. В соответствии со словами экспертов, люди прекратили считать брак союзом до конца своих дней и начали мыслить более практично. Таким образом влюбленные обеспечивают себе дополнительную страховку на случай неудачи в отношениях. Помимо прочего, эксперты отмечают связь падения количества зарегистрированных браков с меньшим количеством людей, рождённых в 90-е годы. В настоящее время именно эта возрастная группа формирует новые семьи.По словам экспертов, довольно часто вступление в брак становится проблемой из-за отрицательного опыта людей в соответствующей сфере. Специалисты подчеркивают, что среди современной молодежи многие устремлены к независимости на эмоциональном и физическом уровнях, вследствие чего не спешат расписываться.