Эксперты определили влияние гражданского брака на отношения
Эксперты определили воздействие гражданского брака на романтические отношения. Сегодня в РФ увеличивается число людей, которые отказываются регистрировать свою семью официально, чтобы избежать возможных проблем при разводе.
Такая позиция может рассматриваться как стремление к независимости. В соответствии со словами экспертов, люди прекратили считать брак союзом до конца своих дней и начали мыслить более практично. Таким образом влюбленные обеспечивают себе дополнительную страховку на случай неудачи в отношениях. Помимо прочего, эксперты отмечают связь падения количества зарегистрированных браков с меньшим количеством людей, рождённых в 90-е годы. В настоящее время именно эта возрастная группа формирует новые семьи.
По словам экспертов, довольно часто вступление в брак становится проблемой из-за отрицательного опыта людей в соответствующей сфере. Специалисты подчеркивают, что среди современной молодежи многие устремлены к независимости на эмоциональном и физическом уровнях, вследствие чего не спешат расписываться.
Такая позиция может рассматриваться как стремление к независимости. В соответствии со словами экспертов, люди прекратили считать брак союзом до конца своих дней и начали мыслить более практично. Таким образом влюбленные обеспечивают себе дополнительную страховку на случай неудачи в отношениях. Помимо прочего, эксперты отмечают связь падения количества зарегистрированных браков с меньшим количеством людей, рождённых в 90-е годы. В настоящее время именно эта возрастная группа формирует новые семьи.
По словам экспертов, довольно часто вступление в брак становится проблемой из-за отрицательного опыта людей в соответствующей сфере. Специалисты подчеркивают, что среди современной молодежи многие устремлены к независимости на эмоциональном и физическом уровнях, вследствие чего не спешат расписываться.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:45