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Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в…
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Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в возрасте

Новое исследование, проведенное специалистами Медицинской школы при Университете Питтсбурга, свидетельствует о том, что женщины в возрасте 60 лет сталкиваются со снижением или отсутствием либидо по самым разным проблемам. Иными словами, ученые пришли к выводу, что негативное влияние на либидо имеет не только менопауза.
Менопауза не является единственной причиной снижения либидо у женщин в возрасте

Специалисты из США опросили большое количество женщин, пытаясь выяснить, каковые причины снижения их сексуальной активности или отсутствия сексуального влечения, рассматривались в том числе и такие причины, как сексуальная дисфункция их партнеров. «Если женщина столкнулась с сексуальными проблемами, то происходящее с ее партнером может только усугубить ситуацию. Как известно, секс не случается в вакууме», - утверждает один из авторов этого исследования, доктор медицинских наук Холли Томас. Всего же, как установили исследователи, низкое либидо имеют примерно 40% женщин в возрасте от 60 лет, при этом только 10% из них отметили, что эта проблема их беспокоит.

Пытаясь выяснить, что влияет на снижение женского либидо, ученые провели опрос, по итогам которого было установлено несколько дополнительных факторов, оказывающих влияние на отсутствие сексуального влечения. Как выяснилось, кроме менопаузы, на это влияют общая усталость, вид обнаженного тела, стрессовые ситуации, постменопаузальные вагинальные симптомы, а также появление эректильной дисфункции у партнеров женщин в указанном возрасте.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:30

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