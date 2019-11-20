Российский туризм повысит качество обслуживания
Именно такую задачу ставили перед собой организаторы курсов повышения квалификации для работников туристической индустрии, которые завершились в Москве. Проведение курса стало возможным благодаря стараниям Федерального агентства по туризму Российской Федерации и Московского государственного университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского (Первого казачьего университета).
Программа курса была рассчитана на три месяца, с сентября по ноябрь. Слушателями курсов повышения квалификации стали студенты факультетов туризма, сотрудники и руководители туристических предприятий из разных регионов России. В ходе курсов были организованы лекции и мастер-классы, спикерами на которых были специалисты туристической индустрии, которые имеют огромный практический опыт работы в отрасли.
Студенты, не имевшие возможность приехать для прохождения обучения в Москву, смогли прослушать программу курса дистанционно, по средствам видеоконференции. Общее количество слушателей курса превысило триста человек.
В ходе обучения обсуждались такие важные вопросы как юриспруденция, тренды, экономика туризма, психология и инновационные туры и направления. Неформальная обстановка способствовала выработке нестандартных и свежих идей, которые вряд ли бы появились при других обстоятельствах.
По окончании обучения все студенты получат соответствующие дипломы, а так же сборник тезисов и материалы всех мастер-классов вошедших в программу курса.
Больше информации на MOS.NEWS
Программа курса была рассчитана на три месяца, с сентября по ноябрь. Слушателями курсов повышения квалификации стали студенты факультетов туризма, сотрудники и руководители туристических предприятий из разных регионов России. В ходе курсов были организованы лекции и мастер-классы, спикерами на которых были специалисты туристической индустрии, которые имеют огромный практический опыт работы в отрасли.
Студенты, не имевшие возможность приехать для прохождения обучения в Москву, смогли прослушать программу курса дистанционно, по средствам видеоконференции. Общее количество слушателей курса превысило триста человек.
В ходе обучения обсуждались такие важные вопросы как юриспруденция, тренды, экономика туризма, психология и инновационные туры и направления. Неформальная обстановка способствовала выработке нестандартных и свежих идей, которые вряд ли бы появились при других обстоятельствах.
По окончании обучения все студенты получат соответствующие дипломы, а так же сборник тезисов и материалы всех мастер-классов вошедших в программу курса.
Больше информации на MOS.NEWS
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 08:17