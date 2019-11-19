Чёрный перец нейтрализует вред от употребления жирной еды





Употребление черного перца приводит к падению уровня сахара в крови, а также может рассматриваться как профилактика диабета. К соответствующему выводу пришли работники Королевского колледжа Лондона. Медики из Великобритании провели исследование свойств черного перца со своими коллегами из Индии. Для этого использовались лабораторные мыши, которым предоставляли калорийную пищу с пипероналем.После сбора и обработки данных ученые отметили, что у подопытных достаточно сильно упал показатель уровня сахара в крови, повысилась интенсивность обмена веществ, а также вырос уровень мышечной массы и значительно укрепился костный каркас. Соответственно, для предотвращения диабета и набора избыточной массы требуется достаточно часто принимать в пищу чёрный перец. Жирная еда вызывает нарушение пищеварения, а также препятствует производству гормонов. В то же время регулярное употребление высококалорийной пищи провоцирует появление избыточного веса, рост нагрузки на сердце и суставы. По этой причине в организме может появиться дефицит инсулина, а также развиться диабет.