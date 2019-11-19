Ведущий "Дом-2" Андрей Черкасов сдал дорогое кольцо Виктории Романец в ломбард





У Андрея Черкасова и Виктории Романец был очень красивый роман. Они были буквально в шаге дот бракосочетания в тот момент, когда расстались. Так, бывший участник, а теперь ведущий "Дом-2" сделал Виктории предложение, когда открывался ювелирный салон. Он преподнес ей кольцо, которое приблизительно стоило полмиллиона рублей. Изначально пара планировала зарегистрировать свой союз в 2015 году, но потом перенесла на 2016 год. В конечном итоге ребята расстались.На данный момент Черкасов живет в браке с Ослиной, а Романец вышла замуж за Гусева. Но на протяжении всего этого времени поклонников очень волновала тема, а что произошло с тем самым кольцом, которое подарили Романец. Нынешняя жена Черкасова отметила, что его сдали в ломбард. Также Кристина Ослина подчеркнула, что ее супруг молодец, ведь он не довел дело на тот момент до свадьбы.