Facebook запустила приложение для создания мемов





По состоянию на данный момент приложение Whale доступно лишь в канадской версии AppStore, а в его описании содержатся данные о том, что оно создано для быстрого и удобного редактирования фотографий пользователя с помощью богатой библиотеки стоковых изображений. После того, как редактирование изображения завершено, пользователь получает доступ к панели быстрой публикации своего творения в двух контролируемых компанией социальных сетях: Facebook и Instagram. Судя по описанию, данное приложение действительно было разработано специалистами одного из подразделений Facebook, которое заработало лишь в начале текущего года и специализируется на экспериментальных продуктах.Эксперты, к слову, уверены, что активизация Facebook с точки зрения новых экспериментов с функционалом вызвана стремительным ростом популярности TikTok, которая ориентирована на видеоконтент и молодую аудиторию.