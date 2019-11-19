Обиженный муж Ксении Собчак Богомолов пожаловался на недоброжелателей

Известный режиссер в своем личном аккаунте Instagram написал настоящую жалобу о том, что его в Сети в буквальном смысле затравливают. Он отмечает, что все это происходит из-за Театра на Малой Бронной, руководителем которого он является. Режиссер рассказал, что в интернете появилось видео, где его детище представлено в негативном свете. На самом деле, все, что происходит в ролике, на самом деле было в европейском спектакле, к которому он никакого отношения со своим театром не имеет. Такие фейки лишь позорят его имя.Еще один слух о том, что в его театре значительно выросла цена билета на спектакль, он также опроверг. Богомолов отметил, что билеты на ближайшие представления уже давно все продали. По его словам, преданные зрители остались в прямом смысле слова без ума от спектаклей.Помимо этого, Константин Богомолов передал привет всем тем, кто верит в фейки. Он подчеркнул, что продолжит и в дальнейшем работать, как ранее, без компромиссов.