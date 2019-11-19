АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психологи назвали способы облегчить…
EUR 70.53 USD 63.75
Курс валют на 19.11.2019

Обиженный муж Ксении Собчак Богомолов пожаловался на недоброжелателей

Константин Богомолов рассказал, что только за последнее время на него вылили достаточно грязи. Так, супруг Ксении Собчак пожаловался, что у него появилось много недоброжелателей.

Обиженный муж Ксении Собчак Богомолов пожаловался на недоброжелателей

Известный режиссер в своем личном аккаунте Instagram написал настоящую жалобу о том, что его в Сети в буквальном смысле затравливают. Он отмечает, что все это происходит из-за Театра на Малой Бронной, руководителем которого он является. Режиссер рассказал, что в интернете появилось видео, где его детище представлено в негативном свете. На самом деле, все, что происходит в ролике, на самом деле было в европейском спектакле, к которому он никакого отношения со своим театром не имеет. Такие фейки лишь позорят его имя.

Еще один слух о том, что в его театре значительно выросла цена билета на спектакль, он также опроверг. Богомолов отметил, что билеты на ближайшие представления уже давно все продали. По его словам, преданные зрители остались в прямом смысле слова без ума от спектаклей.


Помимо этого, Константин Богомолов передал привет всем тем, кто верит в фейки. Он подчеркнул, что продолжит и в дальнейшем работать, как ранее, без компромиссов.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Facebook запустила приложение для создания…
Специалист в области инфекционных заболеваний рассказал о народных средствах лечения…
Экстремальное развлечение: Никита Пресняков с женой прокатились на зиплайне в…
Xiaomi планирует в ближайшие дни представить новый фитнес-браслет Mi Smart…
Названа истинная причина развития раковых…
Роман Гриценко: «Между нами с Бузовой точно что-то…
В чем сила «Единой России» в регионах и какие вопросы планируют решать в первую очередь? Экспертный клуб оценил работу партии…
Актёр Игорь Савочкин перенёс операцию в…
Новый седан Audi A3 тестируют на заснеженных дорогах…
«Надо было ее раньше выгнать, как собаку»: Мать Александра Петрова об Ирине…
Обиженный муж Ксении Собчак Богомолов пожаловался на…
Российские врачи удалили пациентке опухоль весом 15…
Племянница Софии Ротару Соня Кей готовится к…
Стоимость нового MacBook Pro сравнили с ценой годовой аренды на…
«Лучшая в этом мире»: Андрей Разин поздравил Елену Преснякову с днем…
«Было дело 20 лет назад»: Филипп Киркоров вспомнил представленное в Лас-Вегасе шоу…
Видеокарту Radeon RX 5300 XT обнаружили в системных блоках…
Татьяна Тарасова боялась, что Наталья Бестьемьянова влюбится в женатого Игоря…
Ученые NASA зафиксировали следы водяного пара над спутником…
Холли Берри госпитализирована из-за полученной на съёмках фильма…
Андрей Разин поддержал Дмитрия Шепелева в его конфликте с Лерой…
Российские ученые разрабатывают препарат для лечения рака на основе радиоактивной…
Наталья Водянова рассказала о борьбе с "зависимостью" от…
В Сети продают старый ВАЗ-2108 с редким…
Исследователи обнаружили на Марсе статую древнегреческого бога Солнца…
Роза Сябитова: «Не спешите «закладывать свое тело» за пару дорогих…
«Я вымолила»: Супруга Виталия Калоева рассказала о рождении долгожданных…
Северный морской путь будут защищать ракетные комплексы…
Главный уролог Москвы дал рекомендации по сохранению мужского…
Apple выпустила обновления iOS 13.2.3 и iPadOS…
В России зафиксировано повышение числа случаев инфаркта…
Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из «Аквамена…
Врачи: Боль в плече может быть связана с опасной…
В Сети появились первые изображения нового Nissan…
Звезда «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик и Кимберли Брук потеряли…
Медики рассказали о побочных эффектах употребления алкоголя вместе с…
Яна Рудковская появилась на балу Tatler без Евгения…
Навигатор Яндекс.Авто теперь позволяет заправляться не выходя из…
Здоровое питание снижает риск потери…
«Какой папа сладкий»: Анна Нетребко восхитилась 95-летним отцом…
Просмотреть все новости