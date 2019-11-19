Российские врачи удалили пациентке опухоль весом 15 килограммов





Отмечается, что 80-летняя пациентка попала в клинику с жалобами на болезненные ощущения в области живот и увеличение объемов своего тела. Всего за несколько недель до обращения за медицинской помощью у пенсионерки также появилось чувство тошноты, за которым последовала сильная рвота, а на больничную койку она уже попала с диагнозом острая кишечная непроходимость. Во время обследования врачи выявили в брюшной полости пожилой пациентки опухоль гигантских размеров, которая и сдавила ее кишечник. Патология оказалась настолько серьезной, что женщина не имела возможности употребить в пищу даже что-нибудь жидкое. В результате была назначена операция по удалению этого образования, которая длилась в течение нескольких часов.Впрочем, подмосковным медикам удалось успешно удалить опухоль. Сейчас женщина уже выписана, однако все еще находится под присмотром опытных медиков.