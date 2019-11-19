Российские врачи удалили пациентке опухоль весом 15 килограммов
Российские хирурги провели уникальную операцию, во время которой удалили пациентке огромную опухоль. Вес удаленного во время вмешательства новообразования составил 15 килограммов. Такие данные приводятся в сообщении пресс-центра подмосковного Минздрава.
Отмечается, что 80-летняя пациентка попала в клинику с жалобами на болезненные ощущения в области живот и увеличение объемов своего тела. Всего за несколько недель до обращения за медицинской помощью у пенсионерки также появилось чувство тошноты, за которым последовала сильная рвота, а на больничную койку она уже попала с диагнозом острая кишечная непроходимость. Во время обследования врачи выявили в брюшной полости пожилой пациентки опухоль гигантских размеров, которая и сдавила ее кишечник. Патология оказалась настолько серьезной, что женщина не имела возможности употребить в пищу даже что-нибудь жидкое. В результате была назначена операция по удалению этого образования, которая длилась в течение нескольких часов.
Впрочем, подмосковным медикам удалось успешно удалить опухоль. Сейчас женщина уже выписана, однако все еще находится под присмотром опытных медиков.
Отмечается, что 80-летняя пациентка попала в клинику с жалобами на болезненные ощущения в области живот и увеличение объемов своего тела. Всего за несколько недель до обращения за медицинской помощью у пенсионерки также появилось чувство тошноты, за которым последовала сильная рвота, а на больничную койку она уже попала с диагнозом острая кишечная непроходимость. Во время обследования врачи выявили в брюшной полости пожилой пациентки опухоль гигантских размеров, которая и сдавила ее кишечник. Патология оказалась настолько серьезной, что женщина не имела возможности употребить в пищу даже что-нибудь жидкое. В результате была назначена операция по удалению этого образования, которая длилась в течение нескольких часов.
Впрочем, подмосковным медикам удалось успешно удалить опухоль. Сейчас женщина уже выписана, однако все еще находится под присмотром опытных медиков.