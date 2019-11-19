«Было дело 20 лет назад»: Филипп Киркоров вспомнил представленное в Лас-Вегасе шоу «Дива»





Филипп Киркоров решил показать преданным поклонникам видео, которое было снято 19 и 20 ноября 1999 года в Лас-Вегасе. Певец приехал со своим шоу «Дива» и исполнял некоторые песни на английском языке. На кадрах исполнитель прогуливается по гостинично-развлекательному комплексу. В комментарии к публикации в Instagram знаменитость написал: «Было дело, 20 лет назад», отметив, что в отелях Лас-Вегаса выступают только звезды мировой величины, такие как Элтон Джон, Барбара Стрейзанд, Шер и Тина Тёрнер. Из российских исполнителей только Филипп Киркоров смог выступить на одной из самых престижных площадок мира.Преданные поклонники начали писать, что на видео исполнитель выглядит взволновано. Некоторые отметили, что за 20 лет Филипп Киркоров практически не изменился. Всего за несколько минут публикацию просмотрели более 12 500 пользователей Сети.