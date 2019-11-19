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Андрей Разин поддержал Дмитрия Шепелева в его конфликте с Лерой Кудрявцевой

В социальной сети Instagram Андрей Разин опубликовал архивную фотографию Леры Кудрявцевой, а также снимок Дмитрия Шепелева с сыном Платоном. В комментарии продюсер поддержал телеведущего в его конфликте с коллегой.
Андрей Разин поддержал Дмитрия Шепелева в его конфликте с Лерой Кудрявцевой

Несколько дней назад Дмитрий Шепелев впервые показал фото со своей новой возлюбленной Екатериной Тулуповой. Хейтеры начали писать, что телеведущего не интересуют женщины и эти отношения всего лишь прикрытие. На критику знаменитость ответил: «Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла». Лера Кудрявцева отреагировала моментально, она сообщила, что знает много информации про коллегу, но молчит из-за уважения к его сыну Платону и покойной возлюбленной Жанне Фриске. Сегодня Андрей Разин опубликовал фотоколлаж, на одной стороне которого запечатлена Лера Кудрявцева, а на другой - Дмитрий Шепелев с сыном.

В комментарии к посту в Instagram продюсер написал, что в этой ситуации он поддерживает телеведущего. Андрей Разин наполнил, что Дмитрий Шепелев пережил большое горе и в одиночку воспитывает Платона. Также он назвал Леру Кудрявцеву «непонятной личностью с сомнительной репутацией» и пообещал рассказать все, что знает о ней, если телеведущая не оставит своего коллегу в покое.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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