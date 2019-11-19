Стоимость нового MacBook Pro сравнили с ценой годовой аренды на жилье





Как оказалось, стоимость нового «эппловского» детища достигает отметки, которая позволит многим россиянам, к примеру, перебраться из глухой провинции в город покрупнее, да еще и снять там жилье сроком до полутора лет. По данным аналитиков популярного сервиса поиска объектов недвижимости, сегодня в России за 393 000 рублей можно арендовать приличную квартиру в Туле, Самаре или Перми на срок до 20 месяцев. К примеру, аренда неплохой двухкомнатной квартиры в указанных городах обойдется потенциальным квартиросъемщикам в 18,7-19,6 тысяч рублей в месяц.Кроме того, за эту сумму можно на 14 месяцев снять жилье в Севастополе, где средняя месячная арендная ставка на квартиры составляет сегодня примерно 26 800 рублей.