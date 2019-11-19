Племянница Софии Ротару Соня Кей готовится к свадьбе

София Хлябич, также известная как Соня Кей, недавно рассказала подписчикам в соцсети Instagram о помолвке с возлюбленным. На опубликованной фотографии видно счастливую певицу и дизайнера, которая хвастается обручальным кольцом. После участия племянницы Софии Ротару в утренней передаче на одном из украинских каналов, стало известно, что её жених совершенно не связан с шоу-бизнесом или эстрадой. Фанаты оказались в восторге от радостной новости, которую звезда подписала словами: "Я сказала да", поэтому попросили побольше подробностей.Как сообщает Хлябич, она и её будущий муж встретились около полгода тому назад. Их страсть быстро переросла в любовь, что молодой человек подтвердил недавним предложением, от которого знаменитость не могла отказаться. Известно, что выйти замуж её попросили в "прекрасном, очень милом, сентиментальном и домашнем тоне". Подписчики решили пожелать счастья паре, комментируя также красоту певицы и удачу, которая позволила встретить возлюбленного.