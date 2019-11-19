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«Лучшая в этом мире»: Андрей Разин поздравил Елену Преснякову с днем рождения

Андрей Разин поздравил заслуженную артистку России Елену Преснякову с 73-м днем рождения. Продюсер группы «Ласковый май» назвал мать Владимира Преснякова-младшего «лучшей в этом мире», а также поблагодарил за сына, мужа и внуков.
«Лучшая в этом мире»: Андрей Разин поздравил Елену Преснякову с днем рождения

Менеджер и музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал на своей странице в Instagram раритетные фото с Владимиром Пресняковым-младшим и поздравил с 73-летием его мать Елену Преснякову. Певец также добавил к посту черно-белое фото, на котором запечатлена сама народная артистка России, рассказав о знакомстве с вокалисткой вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы».

По словам Разина, он знает супругу композитора и аранжировщика Владимира Преснякова с 1986 года, и за это время успел убедиться, что певица «лучшая в этом мире». Ответственный секретарь Московского купечества сообщил подписчикам своего микроблога, что уверен «более доброй, красивой и умной девушки, женщины, матери» он не знает. Продюсер «Ласкового мая» также поблагодарил Елену Преснякову за сына, мужа и внуков, и пожелал певице в день рождения счастья, здоровья и всего наилучшего.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:29

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