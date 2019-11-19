Холли Берри госпитализирована из-за полученной на съёмках фильма травмы
Холли Берри госпитализирована из-за полученной на съёмках нового фильма травмы. Работа над лентой «Ушибленная» началась в марте 2019 года.
Название для российского проката пока остаётся на уровне предварительного согласования. Впоследствии локализованное название может несколько измениться. В качестве основы сюжета рассматривается история попавшего в скандальную ситуацию борца из ММА. Героиня ради своей семьи обязана возвратиться в большой спорт и одолеть молодую знаменитость на ринге.
Для хорошего выступления перед камерой Холли Берри стала очень много времени проводить на территории спортзала, а программа физических упражнений была подготовлена профессиональными бойцами. Актриса отказалась использовать каскадёра, поэтому в итоге травмировалась и была госпитализирована. На сегодня продюсеры рассказывают о переносе съёмок на неделю, однако время восстановления артистки остаётся непрогнозируемым. Холли Берри потребуется отснять проблемную сцену заново, поскольку по причине инцидента кадр оказался неудачным.
Название для российского проката пока остаётся на уровне предварительного согласования. Впоследствии локализованное название может несколько измениться. В качестве основы сюжета рассматривается история попавшего в скандальную ситуацию борца из ММА. Героиня ради своей семьи обязана возвратиться в большой спорт и одолеть молодую знаменитость на ринге.
Для хорошего выступления перед камерой Холли Берри стала очень много времени проводить на территории спортзала, а программа физических упражнений была подготовлена профессиональными бойцами. Актриса отказалась использовать каскадёра, поэтому в итоге травмировалась и была госпитализирована. На сегодня продюсеры рассказывают о переносе съёмок на неделю, однако время восстановления артистки остаётся непрогнозируемым. Холли Берри потребуется отснять проблемную сцену заново, поскольку по причине инцидента кадр оказался неудачным.