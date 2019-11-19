Холли Берри госпитализирована из-за полученной на съёмках фильма травмы

Название для российского проката пока остаётся на уровне предварительного согласования. Впоследствии локализованное название может несколько измениться. В качестве основы сюжета рассматривается история попавшего в скандальную ситуацию борца из ММА. Героиня ради своей семьи обязана возвратиться в большой спорт и одолеть молодую знаменитость на ринге.Для хорошего выступления перед камерой Холли Берри стала очень много времени проводить на территории спортзала, а программа физических упражнений была подготовлена профессиональными бойцами. Актриса отказалась использовать каскадёра, поэтому в итоге травмировалась и была госпитализирована. На сегодня продюсеры рассказывают о переносе съёмок на неделю, однако время восстановления артистки остаётся непрогнозируемым. Холли Берри потребуется отснять проблемную сцену заново, поскольку по причине инцидента кадр оказался неудачным.