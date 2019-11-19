«Я вымолила»: Супруга Виталия Калоева рассказала о рождении долгожданных детей





63-летний Виталий Калоев признается, что сейчас он считает себя «счастливым человеком». Однако для того, чтобы прийти к этому, архитектору понадобилось немало времени и усилий. Мужчина, потерявший в автокатастрофе над Боденским озером первую супругу, 10-летнего сына и 4-летнюю дочь, очень тяжело переживал случившееся. Калоев даже решил самостоятельно вершить справедливость и отомстить тому, кто, по его мнению, был виновен в произошедшем, в последствии отсидев в тюрьме за совершенное преступление два года.После того, как строитель был освобожден из-под стражи, он вернулся в Северную Осетию и полностью сконцентрировался на карьере, что помогало справиться с болью потери и давало смысл дальнейшей жизни. С 2008 года Виталий Калоев занимал пост заместителя министра архитектуры и строительной политики республики, проработав на этой должности восемь лет, и уйдя с нее на пенсию в 2016-м.Однако, как оказалось несколько лет назад, спустя годы после трагедии, архитектор смог найти в себе силы и вновь создать семью. Его второй супругой стала Ирина Дзарасова, которая в декабре 2018 года родила супругу двойню: мальчика Максима и дочь Софью. По словам жены Виталия Калоева, она в течение многих лет мечтала стать матерью, а ее муж очень хотел детей, но стать родителями сразу у них не получилось.Долгие шесть лет супруги делали все возможное, чтобы на свет появились их дети, и в конце концов у них это получилось. После пережитого выкидыша Дзарасовой все-таки удалось забеременеть еще раз и родить здоровых двойняшек. По словам счастливой матери, она «вымолила» малышей у Бога, поэтому считает, что во многом именно вера помогла ей и Виталию Клюеву обрести счастье и суметь пережить трагедию, которую они уже давно разделили на двоих.